Стал известен продукт, который необходимо есть каждый день

Диетологи рассказали, почему не стоит отказываться от мяса.Наверняка ты не раз слышала, что мясо – крайне вредный и опасный продукт, который сложно переваривается организмом, обладает канцерогенными свойствами и провоцирует развитие злокачественных опухолей в организме – рака груди, желудка и пищевода.Однако полностью отказываться от мяса все же не стоит.Есть в нем немало незаменимых веществ для организма человека, например витаминов и аминокислот. Их можно получить только из продуктов питания, ведь наше тело их самостоятельно не вырабатывает.Растительные и молочные белки отличается от мясного, а состав их аминокислот значительно уступает белку, полученному из мясных продуктов. Специалисты уверены, что в мясе содержатся идеальные «кирпичики» — белки, которые жизненно необходимы для функционирования нашего организма.Нельзя не заметить, что мясо – один из лучших источников витаминов группы В, в том числе незаменимого витамина В12. Его дефицит не получится восполнить при помощи употребления продуктов растительного происхождения.Кроме того, мясные продукты – важный источник железа. И, как утверждают специалисты, из мяса оно усваивается гораздо лучше, чем из любых других источников. Бананами, гранатами или яблоками мясное блюдо заменить не получится. Особенно это касается детей!виды, обладает противоопухолевым воздействием благодаря содержанию в нем коньюгированных линолевых кислот (КЛК). Кислоты также не выделяются организмом человека и получить он их может только из говядины, телятины, мяса овец и других жвачных животных. К слову в свинине, которая является самым распространенной разновидностью мяса в нашей стране, КЛК нет.Когда мясо наиболее полезно?цельное свежее и необработанное мясо наиболее полезно, а полуфабрикаты, копчености и другие готовые продукты необходимо исключить из рациона;способ приготовления мяса, при котором сохранятся все его полезные свойства, — отваривание, запекание и тушение;мясо необходимо употреблять 1-6 раз в неделю для взрослого человека, и каждый день для ребенка;оптимальная дневная порция мяса для взрослого человека не превышает 100 г, для детей норма определяется в зависимости от возраста и составляет от 20 до 70 г;лучший гарнир к мясу – свежий салат и зелень.