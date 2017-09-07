Как быстро избавиться от похмелья без таблеток?

Лучшее средство от похмелья определили китайские ученые.Принято считать, что крепкий кофе или алкогольные коктейли облегчают похмельный синдром.Однако, по заверениям китайских ученых из университета города Гуанчжоу, лучшим средством от похмелья признан лимонад.В результате тщательного тестирования напитков (начиная с зеленого чая и заканчивая шипучкой), потенциально способных сгладить последствия употребления алкоголя, выяснилось, что газировка со вкусом лимона или лайма – лучшее средство от похмелья.Во время исследования ученые обратили внимание на то, что причиной плохого самочувствия по утрам является не употребление алкоголя само по себе, а длительный процесс его усвоения организмом, который обычно сопровождается головной болью и тошнотой.Когда человек выпивает алкогольный напиток, его печень выделяет фермент алкогольдегидрогеназу, с помощью которого этанол преобразуется в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество считается безвредным и даже полезным, ацетат – главная причина, по которой крепкие напитки обладают некоторыми положительными свойствами. Однако мощное воздействие ацетальдегида на ацетат вызывает похмельный синдром.В ходе экспериментов было выяснено, что напитки, приготовленные с использованием семян из семейства коноплевые, замедляют процесс усваивания алкоголя, а лимонад оказался в числе напитков, ускоряющих реакцию организма на спиртное.