Диетологи назвали 7 коварных продуктов, от которых еще больше хочется есть

Если вы заботитесь о фигуре, раз и навсегда откажитесь от продуктов из этого списка.Чипсы и крекерыЭти закуски содержат огромное количество соли: в маленькой пачке может содержаться около 1 грамма при рекомендованной дневной норме потребления в 5 г. Разумеется, съев столько соли, вы вскоре захотите пить. А ощущение жажды мы часто ошибочно принимаем за голод. Кроме того, в чипсах и крекерах, как правило, нет ни белков, ни клетчатки. Все, что вы получите в результате такого перекуса, - это лишние калории и простые углеводы, которые моментально усваиваются, вызывая резкие перепады уровня сахара в крови и провоцируя чувство голода.Решение: приготовьте в духовке или микроволновой печи домашние чипсы из картофеля, батата, яблок или моркови. Вместо соли и сахара используйте травы – розмарин, базилик, тимьян, корицу.Диетическая колаВлияние на организм напитков с искусственными сахарозаменителями – вопрос достаточно спорный. Есть исследования, которые подтверждают, что диетическая кола позволяет сбросить вес. Но существуют и доказательства того, что заменители сахара провоцируют чувство голода. Как это происходит? Искусственные подсластители воздействуют на участки головного мозга, которые отвечают за вкусовые ощущения, и обманывают организм: ваше тело готовится получить сахар, но не получает его! В результате удовлетворения нет и вы по-прежнему хотите чего-нибудь сладенького.Решение. Если вы не представляете себе счастливой жизни без колы, не превышайте дневную норму в 200 мл. Лучше выпивать стакан газировки после обеда, когда вы сыты и вам проще отказаться от добавки. Кроме того, до вечера еще далеко, а значит, кофеин не помешает вам как следует выспаться.Батончики мюслиКак и диетическая кола, энергетические батончики обычно сладкие на вкус, но при этом не дают организму реального сахара.Решение. Выбирайте батончики, в которых основным ингредиентом является полезный натуральный продукт – к примеру, овсяные хлопья и миндаль. Кроме того, обратите внимание на другие составляющие: в хорошем батончике должно быть не меньше 3 г клетчатки и 3 г белка. И помните, что в любом перекусе должно быть не больше 200 ккал.Фруктовый сокНе стройте иллюзий: даже если на упаковке написано, «без сахара», фруктовый сок всегда содержит сахар. И если вы за один раз выпиваете 2-3 стакана, то уровень глюкозы в крови стремительно поднимается, а затем так же стремительно падает, вызывая сильнейший приступ голода.Решение. Съешьте целый фрукт, и ваш организм получит клетчатку – ценные пищевые волокна, которые гарантируют хорошее переваривание пищи и дают долгое ощущение сытости. А чтобы усилить эффект, добавьте в перекус белок. К примеру, съешьте яблоко и 20 г сыра или грушу и 2 чайных ложки орехового масла. Не можете жить без сока? Разбавьте его водой в соотношении 1/1.Макароны из муки высшего сортаМука высшего сорта очищена практически от всех полезных питательных веществ, и все, что она дает вашему организму, - это простые углеводы и пустые калории. А значит, какой бы большой ни была порция макарон, вы очень быстро захотите опять захотите есть.Решение. Отдавайте предпочтение пасте, которая сделана на основе муки из твердых сортов пшеницы. И всегда ешьте макароны с овощами – кабачками, помидорами, сладким перцем.СушиС точки зрения диетологии, у знаменитого блюда японской кухни сразу два серьезных недостатка. Во-первых, суши готовят из белого риса, в котором совсем нет клетчатки. Во-вторых, соевый соус относится к категории тех слишком соленых продуктов, которые вызывают сильное чувство жажды. Как мы уже говорили, жажду человек часто принимает за голод. Еще одна проблема: при относительно небольшом объеме порций суши очень калорийны. Один ролл может содержать 400-500 калорий, а мало кто из нас ограничивается всего одним.Решение. Если вы решили побаловать себя блюдами японской кухни, начните с мисо-супа и салата – калорий в этих блюдах немного, но при этом они достаточно сытные. В качестве основного блюда закажите всего один ролл и сведите к минимуму количество соевого соуса.Алкогольные коктейлиВо-первых, алкоголь замедляет реакцию и мешает вам контролировать себя, а значит, следить за количеством съеденного будет проблематично. Во-вторых, алкоголь способствует обезвоживанию организма и понижает уровень сахара в крови. А значит, чем больше вы пьете, тем сильнее хотите есть.Решение. Старайтесь избегать сладких алкогольных напитков. Придерживайтесь золотого правила: на каждый стакан коктейля выпивайте стакан минеральной воды – это поможет избежать обезвоживания. И последнее: никогда не пейте на голодный желудок. Перед началом вечеринки с коктейлями съешьте что-нибудь, богатое клетчаткой и белками. К примеру, горсть орехов, яблоко или натуральный йогурт.