Действительно ли с потом выходят токсины?

Мы привыкли слышать, что можно избавиться от вредных веществ, если хорошенько пропотеть. Но это не совсем так.Да, с потом из организма выводятся некоторые вредные вещества. Например, в поте были обнаруженыHuman excretion of bisphenol A: blood, urine, and sweat (BUS) study. тяжёлые металлы и химическое вещество бисфенол А, которое также встречается в пластмассе. Но нет никаких доказательств, что выведение этих веществ улучшает здоровье.«Утверждения о пользе сауны и других подобных методов не подтверждаются наукой», — говорит Харриет Холл (Harriet Hall), бортврач военно-воздушных сил США и редактор научного сайта Science-Based Medicine.На 99% пот состоит из воды, концентрация металлов в нём крайне мала. Большую часть токсинов из организма выводят печень и почки.Людям, у которых повышенный уровень содержания тяжёлых металлов в организме, необходимо медикаментозное лечение, а не сауна. У всех остальных детокс происходит без дополнительной помощи.Кроме того, неясно, указывает ли то микроскопическое количество токсинов, которое можно обнаружить в поте, на реальные проблемы со здоровьем. И есть ли от их выведения хоть какая-то польза для здоровья.Джозеф Шварц (Joseph Schwarcz), профессор химии из Университета Макгилл в Монреале, сравнивает выведение токсинов с потом с ситуацией, когда кто-то боится утонуть, сидя в ванне. Теоретически, удалив одну ложку воды, мы снизим риск утонуть — ведь воды в ванне теперь станет меньше. Но по сути, это бессмысленно: такое небольшое количество воды ничего не меняет.