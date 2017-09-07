Эксперты утверждают: жена не должна зарабатывать больше мужа

Сотрудники Бостонского университета проанализировали данные почти 1100 супружеских пар. Ученые обнаружили: мужчины, чьи супруги зарабатывали больше них, имели проблемы со здоровьем. Финансово зависимые от своих жен мужчины оказались склонны к проблемам с сердцем, хроническим заболеваниям легких и язве желудка.Исследование показало, что мужчины, которые переставали быть основными кормильцами в семье, нередко курили, употребляли алкоголь и пытались неправильно. Таким образом они пытались повысить уровень своей мужественности. Кстати, ранее ученые из Университета Иллинойса установили: женщины, которые зарабатывали больше, чем их супруги, чаще имели выраженные симптомы депрессии.У мужчин все оказалось наоборот. Если мужчина становился основным кормильцем в семье, его уровень психологического благополучия со временем повышался.Уход с работы для того, чтобы заботиться о ребенке, не сказывался на психологическом благополучии женщин. А вот психологическое благополучие отцов, решившихся на такой шаг, страдало.Так, судя по всему, уровень психологического благополучия снижается у тех мужчин и женщин, чье поведение не соответствует традиционным гендерным ролям. Вероятно, такие люди знают, что их поведение в обществе воспринимается негативно. Это подрывает их психическое здоровье. Исследователи отмечают: рост заработной платы и вклада в семейный бюджет не столь сильно влиял на психическое здоровье женщин, которые были сторонницами равноправия в семье.