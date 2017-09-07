Диетологи напомнили о пользе меда

Многие говорят, что мед полезнее сахара и переходят на него. Но на самом деле сахар и мед одинаковы по своему действию на организм.Стоит сразу сказать, что мед более калориен, чем сахар. Важно, что он, попадая в организм, грузит не так поджелудочную, как сахар, а печень, что тоже плохо. Этот продукт также провоцирует рост сахара в крови.Фруктоза, которая есть в меде также вредна, как сахароза в сахаре. И то и то в больших количествах печень превращает в жир.Но все же стоит сказать, что если сахар вреден и в нем нет ничего полезного, то про мед так не скажешь. Да, он калориен и содержит фруктозу, но к этому он и имеет и уникальные микроэлементы, нужные организму.