Диетологи напомнили о пользе меда

Многие говорят, что мед полезнее сахара и переходят на него. Но на самом деле сахар и мед одинаковы по своему действию на организм.

Стоит сразу сказать, что мед более калориен, чем сахар. Важно, что он, попадая в организм, грузит не так поджелудочную, как сахар, а печень, что тоже плохо. Этот продукт также провоцирует рост сахара в крови.

Фруктоза, которая есть в меде также вредна, как сахароза в сахаре. И то и то в больших количествах печень превращает в жир.

Но все же стоит сказать, что если сахар вреден и в нем нет ничего полезного, то про мед так не скажешь. Да, он калориен и содержит фруктозу, но к этому он и имеет и уникальные микроэлементы, нужные организму.

Добавил medic в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь