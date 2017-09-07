Диета «викингов»: быстрое похудение и профилактика болезни Альцгеймера

Нередко диету «викингов» называют «северной» диетой, потому что ее корни тянутся как раз из северной Дании.Данная система питания для похудения была создана в противовес всем известной средиземноморской диете. Причем, диетологи со временем пришли к выводу, что викинги питались правильно и потому были обладателями отменного здоровья.Особенности диеты «викингов»Суть скандинавской диеты заключается в том, что большую часть рациона составляют белковые продукты животного происхождения. Это рыба и мясо, то есть то, что было доступно древним викингам во время длительного плавания по морям и океанам.Также, разрешается на северной диете употреблять овощи, но только те, которые растут в том же регионе, где живет человек. В данном случае они считаются наиболее полезными и подходящими для худеющего.На диете «викингов» можно есть каши ячменя, овса и ржи, которые благоприятно воздействуют на пищеварение.Из напитков скандинавская диета предусматривает употребление красного вина и даже пива, но в ограниченном количестве.Разрешено к употреблению и мясо птицы, особенно гусей и уток, а также курицы.Диетологи даже советуют налегать на куриные яйца, желательно, в первой половине дня.Соответственно, от продуктов из пшеницы и хлеба необходимо отказаться, как и от газированных напитков и сладостей. А вот рыбу с мясом можно употреблять в любом виде — жареном, копченом, сушеном, вареном, запеченном и так далее.Уникальное свойство диеты «викингов»Шведские ученые когда-то проводили глобальное исследование, в котором предлагали участникам придерживаться скандинавской и средиземноморской диет.Более двух тысяч человек были поделены на две группы, где длительное время питались по принципам диеты «викингов» и средиземноморской диеты.Ученым удалось выяснить, что те люди, которые придерживались скандинавской диеты, к своей старости на 100% снизили вероятность развития болезни Альцгеймера.Диетологи утверждают, что люди, которые выбрали для похудения диету "викингов", в любом случае выигрывают, ведь они не только начнут стремительно сбрасывать лишние килограммы, но и обезопасят себя от самой распространенной болезни стариков. Плюс ко всему, статистика показывает, что сброшенный вес на скандинавской диете очень сложно набрать заново.