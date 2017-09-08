Эти ошибки гарантируют вам проблемы с зубами

Стоматологи указали на самые распространенные ошибки, совершаемые людьми в процессе ухода за зубами.С самого детства нас учат чистить зубы по утрам и вечерам, полоскать рот после еды, пользоваться зубной нитью и так далее. В магазинах нам предлагают отбеливающие и лечебные зубные пасты, но по какой-то причине зубы все равно портятся. Оказывается, подавляющее большинство взрослых и соответственно детей совершают ряд грубейших ошибок, которые в последствие и приводят к проблемам с зубами.Стоматологи указали на те ошибки, которые могут стоить нам зубов в прямом смысле слова:1. Неправильное положение зубной щетки во время чистки зубов. Очень часто люди ведут щеткой горизонтально по зубам и не совершают никаких действий. На самом деле, зубы эффективно очищаются, щетку поставить под углом 45 градусов и делать движения по вертикали от десны к краям зубов. Жевательная и внутренняя поверхность зубов обязательно очищается таким же образом.2. Чистить зубы после еды. Стоматологи утверждают, что после приема пищи уровень кислотности в ротовой полости повышается и зубная эмаль становится уязвимой, если еще и почистить зубы в этот момент, то вскоре эмаль начнет разрушаться и образуется кариес.3. Надавливание на зубную щетку. Медики не рекомендуют не давить на зубную щетку, потому как в таком случае стирается зубная эмаль и травмируются десны, а потом мы удивляемся, почему они кровоточат.4. Не менять зубную щетку месяцами, а то и годами. Это самая распространенная ошибка. Практически никто не придерживается правила замены щетки раз в три месяца, но если человек только начал пользоваться новой щеткой и вдруг заболел вирусным заболеванием, то после выздоровления ее необходимо заменить на новую, так как в щетинках могут продолжать размножаться бактерии.5. Чистка зубов только щеткой. Дантисты бьют тревогу, потому как большинство людей даже не знают, что такое зубная нить и ирригатор. Зубной нитью должны пользоваться все без исключения, так как только она может очистить пространство между зубами. А если стоят протезы, брекеты и есть глубокие зубодесневые карманы, то без ирригатора не обойтись. И это при том, что сначала зубы чистят щеткой, затем нитью и ирригатором, только так ваши зубы будут идеально очищены.6. Отказ от вечерней чистки зубов. Многие люди сознательно не чистят зубы перед сном и ложатся спать с кучей пищевых остатков во рту, которые способствуют развитию бактерий и кариеса, а также неприятного запаха изо рта.7. Частое использование отбеливающих зубных паст. Во-первых, абразивные частицы в составе такой пасты царапают эмаль. Во-вторых, отбеливающую пасту должен подобрать стоматолог, который будет основываться на то, в каком состоянии находятся ваши зубы и можно ли вообще применять вам такую пасту.Устранив эти ошибки, вы обеспечите здоровье своим зубам и деснам на долгие годы. Прислушайтесь к советам профессиональных стоматологов и проверьте их эффективность на себе, результат вас приятно удивит.