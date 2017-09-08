Лечение от бессонницы помогло при депрессии

Проблемы со сном могут привести к серьезным последствиям: считается, что бессонница вызывает снижение иммунитета, депрессию, повышенную тревожность и другие нарушения.Один из распространенных подходов к лечению бессонницы – когнитивно-поведенческая терапия. Она действительно помогает многим пациентам. В настоящее время существует терапия, которую можно проходить онлайн, избегая постоянных визитов к специалисту.Специалисты из Оксфордского университета (University of Oxford) во главе с Дэниелом Фриманом (Daniel Freeman) решили выяснить, может ли одна из таких онлайн-терапий, программа под названием Sleepio, справиться другими психическими проблемами, например, тревожностью, депрессией или даже психозом.Для этого авторы привлекли почти 4000 человек, страдающих бессонницей. 1900 из них проходили 10-недельный онлайн-курс с использованием программы Sleepio, а еще 1870 участников, которые вошли в контрольную группу, старались следовать стандартным рекомендациям по борьбе с бессонницей и специальными программами не пользовались.Каждому из участников предложили заполнить специальный опросник: ответить на вопросы о качестве сна, тревожности, депрессии, галлюцинациях и других присутствующих у них проявлениях различных психических нарушений. Опросник нужно было заполнить трижды: через 3, 10 и 22 недели после начала эксперимента.Программа для когнитивно-поведенческой терапии действительно оказалась эффективна: количество людей, чей сон улучшился, в экспериментальной группе было в 2 раза больше, чем в контрольной. Кроме того, Sleepio помогла на 30% снизить частоту возникновения галлюцинаций, на 25% – параноидальных эпизодов и на 20% снизила уровень депрессии. Ученые полагают, что улучшение психического состояния было на 60% обусловлено улучшением качества сна.