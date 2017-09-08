Что такое киберхондрия?

Чрезмерное беспокойство о собственном здоровье становится настоящей проблемой, говорят исследователи. Топливом для этого беспокойства выступает доктор Гугл – или поиск симптомов в интернете. Нарастающая тревожность может проявиться в виде головной боли или дискомфорта в груди, и эти проявления «мнимые больные» могут принимать за симптомы несуществующего заболевания. Киберхондрия встречается все чаще, и во многих странах нередки случаи, когда здоровые люди записываются на прием к врачу и приходят на консультацию с длинным списком мифических патологий. Ученые из Имперского и Королевского колледжей Лондона (Imperial College London, King’s College London) подчеркнули, что, несмотря на информативность интернет-поиска, он часто дает результаты в неправильной пропорции – а пользователи склонны пропускать слово «редко» в описании симптомов.Исследователи заявили, что только в Великобритании затраты, связанные с киберхондрией, достигают 420 миллионов фунтов в год (более 31 миллиарда рублей). Она уже стала самостоятельным заболеванием, которое во многих случаях требует лечения у психотерапевта. Авторы научной работы указали на важность необходимости определять, у кого из пациентов беспокойство о здоровье «вышло за рамки», и предлагать таким людям профессиональную помощь. В частности, эксперименты, проведенные среди 444 человек, показали, что киберхондрикам помогает когнитивная поведенческая терапия.