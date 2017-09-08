Что такое киберхондрия?
Исследователи заявили, что только в Великобритании затраты, связанные с киберхондрией, достигают 420 миллионов фунтов в год (более 31 миллиарда рублей). Она уже стала самостоятельным заболеванием, которое во многих случаях требует лечения у психотерапевта. Авторы научной работы указали на важность необходимости определять, у кого из пациентов беспокойство о здоровье «вышло за рамки», и предлагать таким людям профессиональную помощь. В частности, эксперименты, проведенные среди 444 человек, показали, что киберхондрикам помогает когнитивная поведенческая терапия.
Добавил Ivan в категорию Психиатрия
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