Вспышки на Солнце опасны для здоровья

Медики бьют тревогу из-за непрекращающихся вспышек на Солнце. Эти явления провоцируют магнитные бури, в результате чего ухудшается самочувствие у метеозависимых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - сердечно-сосудистой системы.Врачи советуют внимательнее относится к своему здоровью и избегать стрессовых ситуаций в эти дни.Напомним, накануне вечером, между 17 и 18 часами по московскому времени, на Солнце произошла очередная вспышка.Ей был присвоен класс Х2,2. Это самый высокий класс, однако мощность вспышки была в несколько раз меньше солнечной вспышки 6 сентября. Ей был присвоен класс Х9,2. Она считается самой мощной за последние 12 лет.