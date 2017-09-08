Вспышки на Солнце опасны для здоровья
Врачи советуют внимательнее относится к своему здоровью и избегать стрессовых ситуаций в эти дни.
Напомним, накануне вечером, между 17 и 18 часами по московскому времени, на Солнце произошла очередная вспышка.
Ей был присвоен класс Х2,2. Это самый высокий класс, однако мощность вспышки была в несколько раз меньше солнечной вспышки 6 сентября. Ей был присвоен класс Х9,2. Она считается самой мощной за последние 12 лет.
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Gnezdo
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LentaInform
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