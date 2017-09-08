Ученые раскрыли неожиданное свойство витамина С

По мнению техасских биологов, аскорбиновая кислота имеет противораковые свойства.Ученые провели исследование и пришли к выводу, что наличие витамина С, аскорбиновой кислоты в тканях уменьшает вероятность развития смертельной болезни – лейкоза. Оказалось, что витамин С сдерживает избыточную дифференцировку предшественников клеток крови и поддерживает работу подавляющего опухоли белка Tet2.Чтобы доказать свою теорию, ученые провели эксперимент на мышах. Изучение мутантных мышей позволило выявить, что происходит с кровеносной системой млекопитающих при нехватке витамина С. Оказалось, что при недостатке аскорбиновой кислоты число ГСК в кроветворных органах (например, селезёнке) мутантных мышей заметно снижено. Ещё одно отличие в данном случае — активность белка Tet2, подавляющего развитие опухолей. У мышей с нехваткой витамина С она резко снижена, из-за чего риск развития лейкоза выше обычного.