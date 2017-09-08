Ученые рассказали об опасном свойстве аспирина

Привычное всем лекарство, по мнению американских ученых, несет опасность человеческому здоровью.

С точки зрения американских исследователей, это лекарственное средство увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток, из-за чего они претерпевают множество мутаций по сравнению с клетками опухолей, не подвергшихся воздействию препарата. Согласно выводам учёных, из-за аспирина повышается доля раковых клеток, устойчивых к лекарствам.


В то же время, отмечают специалисты, регулярный прием аспирина может замедлить развитие онкологии толстого кишечника.

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Gnezdo
LentaInform
СМИ2

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