Сэндвичи могут защитить от опухолей кишечника

Ежедневное употребление сэндвичей, изготовленных из цельнозерновой муки, уменьшает риск рака кишечника на 17%. К такому выводу пришли американские ученые из Гарвардского университета.Сэндвич может быть разновидностью здорового питания и даже средством профилактики рака, как показало исследование американских ученых. Если человек употребляет сэндвич каждый день, он может уменьшить риск опухолей кишечника на 17%. Правда, для этого хлеб должен быть изготовлен из муки грубого помола или цельнозерновой. На деле, как утверждают гарвардские специалисты, чем больше цельнозерновых продуктов мы употребляем, тем ниже опасность опухолей кишечника. Впрочем, большую важность играет и начинка сэндвича.Необходимо отказаться от бекона в пользу овощей или рыбы. К сожалению, переработанное мясо, которое чаще всего и является начинкой для сэндвичей, полностью сводит на нет все преимущества полезного для здоровья хлеба.В США опухоли кишечника являются третьими по степени распространенности среди мужчин и женщин, и каждый день здесь диагностируется по 371 новому случаю этой болезни. Американский институт онкологических исследований оценивает, что 47% всех случаев опухолей кишечника в стране можно было бы предотвратить с помощью изменений в образе жизни. Другими словами, диета и физические нагрузки оказывают значительную роль в деле профилактики данной разновидности опухолей.Авторы нового исследования оценили информацию по более чем 29 млн человек, из которых свыше четверти миллиона столкнулись с опухолями кишечника. Удалось выяснить, что три порции (90 г) цельнозернового хлеба ежедневно снижают риск рака кишечника на 17%. Это еще более подтверждает господствующую в науке точку зрения о том, что пищевые волокна уменьшают риск данной разновидности опухолей. Получены ещё более убедительные доказательства и того, что физическая активность защищает от опухолей кишечника, но не прямой кишки.