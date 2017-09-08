Диета сушка: уменьшение на 2 размера за 4 недели!

Диета сушка позволит быстро вывести из организма лишнюю жидкость, уменьшить жировые отложения и придать телу привлекательный рельеф.Прежде всего, стоит заметить, что "Сушка" является не столько диетой для похудения, сколько комплексной системой питания и тренировок для придания телу рельефности путем уменьшения подкожного жира. Использовать ее для быстрого сброса лишнего веса не рекомендуется по множеству причин. В том числе и потому, что неподготовленный человек вполне способен нанести своему организму серьезнейший вред вплоть до доведения себя до коматозного состояния. Поэтому, для начала следует пройти обследование и посоветоваться со своим врачом и тренером.В ЧЕМ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП?Сушка применяется культуристами перед соревнованиями, для более четкой прорисовки мышечной массы. Основной этой диеты являются физические упражнения и постепенное снижение калорий, с пропорциональным увеличением белков. Чрезвычайно важно помнить, что употребление каких-либо жиросжигательных препаратов категорически запрещено.Важно понимать, что постоянный подсчет калорий, так же как и регулярный график тренировок – это обязательные элементы, без которых все остальное не имеет никого смысла.Диета является весьма продолжительной по времени и не рекомендуется чаще двух раз в год. Для пущего удобства специалисты разделяют диету на 4 этапа.Этап первый, подготовительный. На него в среднем тратится до 28 дней. Организм подготавливается к максимальному снижению калорий, постепенно увеличивая белки.Этап второй занимает в среднем неделю. Потребление углеводов снижено до максимально возможного уровня, потребление белков увеличено.Этап третий также занимает в среднем около недели, углеводы полностью заменены белковыми продуктами, важно уделять внимание увеличению потребления воды, желательно дистиллированной.На последний этап отводится несколько дней, когда в организм возвращаются сложные углеводы с низким гликемическим индексом (ГИ).Гликемический индекс – это условное обозначение скорости расщепления углеводов в организме человека, медленные углеводы. Продукты с низким ГИ не накапливают жиров в организме.Это крупы из цельного зерна, например, гречка, ржаные макароны, овощи с большим количеством клетчатки, с низким содержанием углеводов: капуста, огурцы, разнообразная зелень, помидоры.Итак, из рациона исключаются все продукты кроме обезжиренных белковых: филе индейки или курицы, обезжиренный творог, кисломолочные продукты, белок яиц, рыба нежирных сортов, морепродукты.Обязательно для завтрака продукты с медленными углеводами и растительные масла. Уделите внимание большому количеству жидкости: вода и зеленые чаи – это гарантия не рухнуть от обезвоживания и истощения.Пропускать завтрак нельзя, в противном случае вы рискуете потерять сознание после очередной тренировки. Также стоит уделить внимание своевременному употреблению разрешенных продуктов.Лучше есть 4-5 раз в день небольшими порциями, чем уплетать все подряд один раз в день.Кроме этого не следует кушать до тренировки и сразу после нее, выждите пару часов. Ужин стоит максимально облегчить. Все блюда готовятся преимущественно на пару или отвариваются.ВАШЕ ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА ДЕНЬВАРИАНТ 1Завтрак: гречка на воде, отварное яйцоОбед: отварная телятина, гречневая кашаПолдник: творог с курагойУжин: паровая рыба, капустный салатВАРИАНТ 2Завтрак: омлет из белка, стакан обезжиренного молокаОбед: порция ухи без картошки, салат из огурцов и помидоров, кусочек рыбыПолдник: горсть ореховУжин: кальмар запеченный, порция творогаВАРИАНТ 3Завтрак: тарелка овсяной каши с изюмом, чайОбед: суп из грибов, отварная курица, зеленьПолдник: обезжиренная ряженкаУжин: творог с кефиромВ отличие от многих диет меню Сушки весьма разнообразное. Однако без правильного соблюдения режима дня, без посещения регулярных тренировок и без поддержания здорового образа жизни все старания будут без толку.