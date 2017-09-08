Как очистить организм от токсинов за 7 дней

Если вы решили перейти на правильное питание, то сперва необходимо разгрузить организм, то есть очистить его от токсинов.На странице в Instagram известный диетолог Ксения Коваленко поделилась главными правилами детокса."Токсины являются потенциально опасными для здоровья человека, они должны быть преобразованы и выводиться из организма через мочу, кал, дыхание или пот. Способность каждого человека детоксифицировать индивидуальна и зависит от окружающей среды, образа жизни и питания, состояния здоровья и генетических факторов. При этом организм сам справляется прекрасно. Но если количество токсинов, воздействию которых человек подвергается, превышает способность его тела выводить их из организма, то токсины могут храниться в жировых клетках, мягких тканях и костях, и как следствие, плохо влиять на здоровье", - сообщила диетолог.По ее словам, вся суть детокса сводится к нескольким правилам.В течении 7 дней вы должны:— Очень много пить. В день 2,5 литра чистой негазированной воды. С утра натощак обязательно выпивать 1-2 стакана воды с лимоном и имбирем. Это запустит процессы очистки. Плюс психологически это станет заменой кофе. Лимон с имбирем бодрит не хуже кофеина.— Исключить обработанные углеводы (едим только сырые овощи и фрукты).— Ограничить сверхобработанные пищевые продукты (сыр на курице не запекаем, рис маслом не заправляем, все ортодоксально). Если еще и кашу не варить, а залить на ночь набухнуть, так вообще.— Каждый день кушать от 5 до 7 порций овощей/фруктов. 1 порция 100 грамм.— Употреблять продукты, богатые клетчаткой: овощи, орехи, цельнозерновые каши.— Обязательно включать в рацион продукты, способствующие детоксикации: белокочанная капуста, брокколи, цветная капуста, кольраби, салат-кресс, хрен, редис, репа, брюква, китайская капуста, горчичное семя, ягоды, артишок, чеснок, лук, лук-порей, куркума и расторопша.— Среди белков отдать предпочтение только нежирному мясу курицы и индейки, нежирным молочным продуктам (творог, йогурт, сычужный сыр) и протеиновому белку. Именно эти белки способствуют поддержанию уровня глутатиона в организме - очень мощного антиоксиданта в организме, который преобразовывает токсины и борется с болезнями.— Для выведения токсинов из микробов кишечника, да и для профилактики стула - 1 раз в день кисломолочный напиток.— Никакого алкоголя, соков, фрешей."Подытожим: натощак вода с лимоном, в день пьем 2,5 литра чистой воды, едим только сырые овощи и фрукты, цельнозерновые каши без сливочного масла, белки только нежирные источники. И обязательно пьем много-много зеленого чая. Используя эти простые правила, вы реально перезагрузите весь свой организм после всех шашлыков и "хлебов". А после уже можно переходить на более широкое меню", - отметила диетолог.