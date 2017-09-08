Домашние животные в постели: Всегда ли это хорошо?
«Наличие домашнего животного поблизости помогает детям чувствовать себя спокойно и дает им чувство безопасности, которое позволяет им заснуть с меньшими трудностями. Я считаю, что этот факт заслуживает нашего внимания», - сказал доктор р Луис Кран.
На протяжении этого исследования, ученые опросили 150 людей об их домашних животных и привычках во время сна. Около 20 % сообщили, что их питомцы не дают им нормально спать, в то время, как 40 % сказали, что их домашние животные не мешать им и, более того, помогают крепко спать ночью. Тем не менее, важно отметить, что в исследовании не брались в учет такие факторы, как время сна питомца, порода, чистоплотность питомца или размера.
Предыдущие исследования показали, что почти половина собак спят в кровати со своими владельцами (62 % собак небольших размеров, 41 % средних собак и 32 % крупных собак). Опрос также показал, что 62 % кошек спят со своими хозяевами и 13 % кошек - с детьми.
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СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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