Домашние животные в постели: Всегда ли это хорошо?

Новое исследование, проведенное в клинике по изучению сна, в Майо в Аризоне обнаружило, что домашние питомцы способны обеспечить здоровый сон их хозяевам.«Наличие домашнего животного поблизости помогает детям чувствовать себя спокойно и дает им чувство безопасности, которое позволяет им заснуть с меньшими трудностями. Я считаю, что этот факт заслуживает нашего внимания», - сказал доктор р Луис Кран.На протяжении этого исследования, ученые опросили 150 людей об их домашних животных и привычках во время сна. Около 20 % сообщили, что их питомцы не дают им нормально спать, в то время, как 40 % сказали, что их домашние животные не мешать им и, более того, помогают крепко спать ночью. Тем не менее, важно отметить, что в исследовании не брались в учет такие факторы, как время сна питомца, порода, чистоплотность питомца или размера.Предыдущие исследования показали, что почти половина собак спят в кровати со своими владельцами (62 % собак небольших размеров, 41 % средних собак и 32 % крупных собак). Опрос также показал, что 62 % кошек спят со своими хозяевами и 13 % кошек - с детьми.