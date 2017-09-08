Как блины могут помочь в лечении глаукомы

Что общего между блинами и глаукомой? По мнению исследователей, понимание текстур и узоров блинов может помочь им улучшить хирургические методы лечения глаукомы.Ученые обнаружили, что вариации в структуре и узорах блинов в результате различий между способами приготовления теста для блинов или его состава.Команда сравнила рецепты 14 различных типов блинов со всего мира в том числе канадские блины с клиновым сиропом и малайские кружевные блины Роти джала. Они обнаружили, что толстые, почти сферические блины, такие как голландские блины профертил имели самый низкий уровень выпаривания жидкости. Если тесто легко растекается по сковороде, блин имеет гладкую структуру поверхности и имеет меньшее время приготовления, так как пар и жидкость быстрее стремиться испариться.Ученые работают над поиском лучших хирургических методов лечения глаукомы, которые заключаются в наращивании давления в глазах, вызванного жидкостью.«Мы совершенствуем эту технику, работая с инженерами и математиками. Это прекрасный пример того, как наука в повседневной деятельности может помочь нам с медицинскими инновациями», - добавил соавтор исследования профессор сэр Пэн Чау.