Кокосовая вода помогает при токсикозе
Потребление кокосовой воды во время беременности помогает поддерживать ежедневный необходимый уровень жидкости и электролитов в организме.
Употребление кокосовой воды в первом триместре беременности помогает в борьбе с тошнотой, запором, предотвращает обезвоживание, повышает иммунитет и борется с усталостью.
Во время беременности женщинам требуется больше жидкости, чтобы восполнить баланс минеральных веществ в организме женщины. Она также помогает увеличить объем крови в организме и предотвращает риск возникновения мочевых путей.
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