Специалисты советуют беременным женщинам есть жирную рыбу

Новое исследование, проведенное сотрудниками Института мозга RIKEN, показало: употребление жирной рыбы во время беременности может уменьшить риск развития шизофрении у детей. Ученые обнаружили, что мыши, которым в утробе матери не хватало жирных кислот омега-3, содержащихся в жирной рыбе, во взрослом возрасте имели симптомы шизофрении. К похожим последствиям приводил дефицит жирных кислот омега-6. Ими богаты майонез, семена подсолнечника и льняное масло, передает The Daily Mail.Исследователи обнаружили тесную связь между проблемами с психикой и недостатком жирных кислот в процессе внутриутробного развития. У взрослых мышей, матери которых во время беременности употребляли мало жирных кислот омега-3 и омега-6, отмечались признаки шизофрении, такие как нарушения памяти и депрессия. Потом специалисты оценили экспрессию генов в префронтальной коре - области мозга, связанной с шизофренией. Префронтальная кора отвечает за ряд важных функций, например, планирование и принятие решений.Ученые установили: у мышей с симптомами шизофрении оказалась существенно снижена активность ряда генов, связанных с олигодендроцитами. Это глиальные клетки, окружающие тела нейронов. Олигодендроциты отвечают за формирование миелина в центральной нервной системе. По словам исследователей, схожие изменения в экспрессии генов происходят у людей с шизофренией.Экспрессию генов можно контролировать с помощью особых белков - ядерных рецепторов. Дальнейший анализ показал, что у мышей, которым в утробе матери не хватало жирных кислот, были "выключены" некоторые гены ядерных рецепторов. После исследователи давали грызунам лекарство, нацеленное на ядерные рецепторы. Благодаря этому активность пострадавших генов восстанавливалась, и некоторые симптомы становились менее выраженными.