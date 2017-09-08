Любители мяса склонны к диабету

Исследователи из Сингапура предупреждают: злоупотребление мясом птицы и красным мясом увеличивает риск развития диабета. Это отчасти связано с высоким содержанием гема в этих продуктах. Гем - компонент гемоглобина, связывающий кислород и помогающий переносить его по телу.За период с 1993 по 1998 год ученые собрали и проанализировали данные 63257 человек в возрасте от 45 до 74 лет. Затем исследователи следили за добровольцами в среднем около 11 лет. Специалисты обнаружили: у людей, которые ели много красного мяса, риск развития диабета оказался повышен, сообщает Deccan Chronicle.В частности, у участников, которые ели больше всего красного мяса, вероятность развития диабета была на 23% больше по сравнению с теми, кто ел меньше всего красного мяса. А употребление большого количества мяса птицы увеличивало риск диабета на 15%. Если человек начинал вместо мяса употреблять рыбу и морепродукты, риск снижался. Также ученые нашли связь между гемом и диабетом. Однако вероятность диабета повышалась не только из-за гема. Судя по всему, другие соединения, содержащиеся в мясе, тоже влияют на риск.