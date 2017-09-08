Ученые: курение приводит к мутации ДНК
Профессор Стефан Хечт из Университета Миннесоты отмечает, что их опыт, проведенный при содействии Национального института рака.
В ходе исследования ученых особенно заинтересовал один из типов примесей, содержащихся в табачном дыме - фенантрен. Его содержание было обнаружено в крови у курильщика, где он создавал токсическое соединение, которое пагубно влияет на ДНК, подвергая к появлению раковых мутаций.
Добавил microb в категорию Пульмонология
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий