Ученые: курение приводит к мутации ДНК

Американские ученые утверждают, что с первых же секунд курение пагубно влияет на здоровье человека, вызывая невозвратимые генетические последствия, которые могут привести к раку.Профессор Стефан Хечт из Университета Миннесоты отмечает, что их опыт, проведенный при содействии Национального института рака.В ходе исследования ученых особенно заинтересовал один из типов примесей, содержащихся в табачном дыме - фенантрен. Его содержание было обнаружено в крови у курильщика, где он создавал токсическое соединение, которое пагубно влияет на ДНК, подвергая к появлению раковых мутаций.