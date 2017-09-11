В ссорах с партнером может быть виноват недосып

Если ваш партнер вас раздражает, и вам уже не хочется спрашивать, как у него дела, а споры и конфликты стали постоянной составляющей ваших дней – подождите разрывать отношения. Сперва попробуйте выспаться. Исследования уже давно связывают недостаток сна с повышением риска развития различных заболевания – от ожирения до диабета и рака, а сейчас ученые выяснили, что хороший сон жизненно необходим для комфортных отношений между людьми.В Университете штата Огайо (Ohio State University) исследователи поговорили с 43 парами. Партнеры рассказывали, сколько они спят по ночам и как часто ссорятся. Ожидаемо оказалось, что те, у кого за ночь не набиралось и семи часов сна (а рекомендуется спать семь-девять часов), чаще ругались друг с другом, их споры имели более враждебную и негативную окраску. Если хотя бы один партнер высыпался – скандалы принимали более конструктивный характер и чаще заканчивались примирением.Специалисты пригласили участников в лабораторию и сняли их на видео в то время, как они спорили о своих проблемах – например, коммуникации или финансах. В это время ученые измеряли уровень биомаркеров воспаления в их крови. Сам по себе недосып не влиял на воспаление, однако стресс от споров приводил к повышению концентрации этих биомаркеров. Исследователи отметили, что недостаток сна затрагивает те части мозга, которые задействованы в решении проблем, и в первую очередь при нехватке сна страдает чувство юмора, а также искренность и способность активно слушать. Без этих качеств сложно вести конструктивную беседу, а при отсутствии этой конструктивности во время ссоры увеличивается уровень стресса. Это оказывает на здоровье человека негативное влияние.