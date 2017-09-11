Семь правил для женщин, которые помогут сохранить молодость
Нельзя спать меньше пяти часов в сутки, это сокращает жизнь.
Не стоит смотреть телевизор, ученые говорят, что за каждый час просмотра телевизора мы расплачиваемся 22 минутами жизни.
Если стараться меньше сидеть, то это поможет женщинам избежать ожирения.
Большое количество косметики с маслами в основе, вредит коже.
Употребление полезных жиров, таких как Омега-3 в рыбе, продлевает молодость и укрепляет здоровье. К тому же специалисты советуют не сутулиться, это реально добавляет лет.
Добавил Ivan в категорию Разное
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