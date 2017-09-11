Семь правил для женщин, которые помогут сохранить молодость

Ученые сформировали несколько правил для женщины, чтобы сохранить их молодость и жизнь. Главное - это еда. Эксперты призывают сократить потребление сладкого и десертов, поскольку именно сахар провоцирует появление морщин.Нельзя спать меньше пяти часов в сутки, это сокращает жизнь.Не стоит смотреть телевизор, ученые говорят, что за каждый час просмотра телевизора мы расплачиваемся 22 минутами жизни.Если стараться меньше сидеть, то это поможет женщинам избежать ожирения.Большое количество косметики с маслами в основе, вредит коже.Употребление полезных жиров, таких как Омега-3 в рыбе, продлевает молодость и укрепляет здоровье. К тому же специалисты советуют не сутулиться, это реально добавляет лет.