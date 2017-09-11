Обручальные кольца негативно влияют на мужчин

Исследователи провели ряд исследований, благодаря которым удалось определить негативное влияние ношения украшений. В частности, золотые обручальные кольца могут спровоцировать половую дисфункцию у мужчин.Ученые утверждают, что окисление золота может причинить массу побочных последствий своим владельцам. В частности, у мужчин может быть спровоцирована половая дисфункция. Это происходит из-за того, что некоторые микроэлементы украшений попадают в организм и оседают в нем навсегда.Во время ношения изделий из золота они окисляются при взаимодействии с кожей, а потом некоторые частицы просачиваются в кровь, откуда потом попадают в органы.В основном, у представителей мужского пола они влияют именно на половые железы. Эксперты отмечают, что женскому полу ношение украшений из различных металлов никакого вреда не наносит.