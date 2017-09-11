Учеными найдена причина депрессии у женщин

В мозговой ткани депрессивных женщин в изобилии были найдены многочисленные гены, регулирующие активность нейротрансмиттера. Это может быть основной причиной более высокого числа самоубийств среди женщин, как отмечают учёные. Изучая посмертные ткани мозга пациентов психиатрической клиники, Моншин Сонди из Университета штата Иллинойс в Чикаго, отметил, что пациентки с депрессией имели аномально высокие уровни экспрессии многих генов, которые регулируют системы глутамата, широко распространённые в мозге. Глутамат является основным возбуждающим нейромедиатором в мозге. Шизофрения, эпилепсия, аутизм и болезнь Альцгеймера связаны аномалиями системы глутамата.По мнению Моншина Сонди, пол играет ключевую роль в самоубийствах при депрессии. Женщины в два-три раза чаще совершают попытки самоубийства, однако, мужчины в четыре раза чаще кончают жизнь самоубийством. Это связано с тем, что риск суицида связан с изменениями в ряде нейромедиаторных систем. Обычные целевые системы антидепрессантов моноаминов секретируют нейромедиаторы дофамина, серотонина или норадреналина. В новом исследовании, опубликованном в журнале Молекулярной Психиатрии Моншин Сонди с коллегами проанализировали ткани головного мозга людей, страдающих депрессией.Исследователи обнаружили, что женщины с депрессией имели самые высокие уровни экспрессии нескольких генов глутаматных рецепторов, что, возможно, их и делало более склонными к депрессии. Кроме того, три из этих генов оказались повышенными у обоих пациентов мужского и женского пола, умерших в результате самоубийства. Данные исследования показывают, что женщины с большой депрессией, имеющие высокий риск суицида, могут иметь наибольшую выгоду от препаратов-антидепрессантов, воздействующих на системы глутамата, такие как кетамин. Кроме того, в исследовании предлагаются новые мишени глутаматных рецепторов для разработки методов лечения депрессии и выявлены биохимические маркеры, которые могут быть использованы для оценки суицидального риска.