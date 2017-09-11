Учеными найдена причина депрессии у женщин
По мнению Моншина Сонди, пол играет ключевую роль в самоубийствах при депрессии. Женщины в два-три раза чаще совершают попытки самоубийства, однако, мужчины в четыре раза чаще кончают жизнь самоубийством. Это связано с тем, что риск суицида связан с изменениями в ряде нейромедиаторных систем. Обычные целевые системы антидепрессантов моноаминов секретируют нейромедиаторы дофамина, серотонина или норадреналина. В новом исследовании, опубликованном в журнале Молекулярной Психиатрии Моншин Сонди с коллегами проанализировали ткани головного мозга людей, страдающих депрессией.
Исследователи обнаружили, что женщины с депрессией имели самые высокие уровни экспрессии нескольких генов глутаматных рецепторов, что, возможно, их и делало более склонными к депрессии. Кроме того, три из этих генов оказались повышенными у обоих пациентов мужского и женского пола, умерших в результате самоубийства. Данные исследования показывают, что женщины с большой депрессией, имеющие высокий риск суицида, могут иметь наибольшую выгоду от препаратов-антидепрессантов, воздействующих на системы глутамата, такие как кетамин. Кроме того, в исследовании предлагаются новые мишени глутаматных рецепторов для разработки методов лечения депрессии и выявлены биохимические маркеры, которые могут быть использованы для оценки суицидального риска.
Добавил labus в категорию Психиатрия
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий