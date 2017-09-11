Определены химические вещества, отвечающие за бессонницу

Новые данные повествуют о том, что существуют определенные химические вещества в головном мозге, связанные с бодрствованием или бессонницей.Когда исследователи «выключали» химические вещества, связанные с бодрствованием в мозге мышей, они обнаружили, что животные спали только 65 % от обычного времени. Авторы исследования считают, что это открытие может помочь контролировать гиперактивность или бессонницу у людей.В ходе исследования, ученые изучили гистамин и GABA, которые производятся в организме человека. Гистамин посылает сигналы в мозг, которые помогают нам находиться в состоянии бодрствования, вот почему антигистаминные препараты вызывают сонливость, новые результаты показывают, что химическое соединение GABA действует по тому же принципу, что и гистамин. Результаты исследования показали, что искусственно полученное соединение позволило мышам находиться в состоянии бодрствования большее количество времени.«Нас особенно удивило то, что мыши, которые спали на 5 часов в день меньше и не нуждались в дополнительном сне, а находились в гиперактивном состоянии в течение следующих 16 часов», - говорит профессор отдела естественных наук.