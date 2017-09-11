Вредные привычки увеличивают риск болезни Альцгеймера

Ученые долго пытались найти причину таких возрастных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и слабоумие, но ответ был некоторое время вне их досягаемости. Благодаря этому, они так и не смогли разработать методы лечения, которые могут привести к успешному лечению больных, страдающих этими заболеваниями. Однако, новое исследование может помочь ученым спроектировать новые методы лечения и найти лекарство от этих смертельных заболеваний.В исследовании, опубликованном в журнале Радиология, говорится о том, что такие вредные привычки, как курение и потребление алкоголя, а также нездоровый образ жизни, который влечёт за собой ожирение и сахарный диабет, являются показателями таких когнитивных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и слабоумие. Ученые установили, что эти ежедневные привычки и обстоятельства связанны с меньшими объемами областей мозга, ответственных за когнитивные заболевания.По мнению доктора Кевина Кинга, сосудистые факторы риска могут привести к повреждению мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, и это уже было подтверждено экспериментально. Однако, выводы данного исследования дают более конкретное представление об взаимосвязях между конкретными сосудистыми факторами риска и здоровьем мозга.Это исследование проводилось в Далласе, в нём приняли участие 1629 участников, которых разделили на две возрастные подгруппы: моложе 50 лет – 805 участников, и старше 50 лет – 824 участника. Ученые выделили специфические факторы риска потребления алкоголя, курения, диабета, и ожирения и их взаимосвязи с меньшими объемами в трех целевых областях мозга. Они обнаружили, что более низкие когнитивные результаты тестов связаны с уменьшенными объемами мозга в каждой области. Алкоголь и диабет были связаны с меньшим общим объемом мозга, курение и ожирение были связаны с ограниченными объемами задней поясной коры, области мозга, связанной с памятью поиска, а также с эмоциональным и социальным поведением.