Отказ от вредной еды невозможен?

Ученые высказали мнение о том, что люди никогда не смогут отказаться от употребления вредных продуктов питания и фастфуда, даже будучи хорошо осведомленными об опасности такого рациона. Эта еда действует как наркотик, влияя на мозг так, что делает невозможным нежелание ее есть.Несмотря на постоянные призывы перестать есть фастфуд и пищу готового производства, напичканную сахаром, белками и жирами, ее потребление в последнее время лишь растет. Вряд ли можно рассчитывать, что человек перестанет питаться бургерами, пиццей, картошкой фри и многими другими нездоровыми блюдами.По их словам, продукты, насыщенные сахаром и жиром, способствует не только утолению голода, но и выработке дофамина - гормона удовольствия. Именно его активация в организме после употребления вредной еды способствует тому, что закрепляется постоянная потребность в ней.«Наркотики также способствуют выработке именно этого гормона. Так что можно сказать, что фаст-фуд - это наркотик этого поколения», - высказались исследователи.Они напомнили, что постоянное употребление вредной пищи связано с ожирением, невропатическими заболеваниями.Если человек хочет отказаться от употребления фастфуда, для начала нужно просто не бывать в местах, где его продают, поделились советом врачи.