Зачем и как необходимо есть отруби

Овсяные, кукурузные, пшеничные или ржаные отруби можно увидеть в диетических отделах супермаркетов. Вполне возможно, что вы их пробовали, но они вам не понравились. Однако стоит узнать об отрубях побольше и дать им второй шанс.Отруби представляют собой измельчённую твёрдую оболочку зерна. В её состав входят витамины PP, B1, B2, E, селен, магний, цинк, калий, железо и другие полезные микроэлементы. Но самое главное: отруби — это огромное количество клетчатки, медленных углеводов и протеина.Как действуют отруби на наш организм?Отруби — это грубые пищевые волокна, которые наш кишечник использует как абсорбент. Они впитывают излишки воды, токсины, жиры, тяжёлые металлы и проталкивают переваренную пищу дальше по кишечному тракту. В итоге улучшается работа пищеварительной системы. Отруби часто назначают при застое желчи, плохой моторике кишечника, запорах.В кишечнике отруби связывают желчные кислоты и таким образом снижают уровень холестерина в крови. Это хорошая профилактика атеросклероза. Если вы не прочь поесть острого и жирного, обязательно добавьте в свой рацион отруби.Грубая клетчатка — любимая пища полезных бактерий, живущих в кишечнике. Поглощая её, они выделяют витамины группы B, незаменимые для нервной системы, обмена веществ и иммунитета.По мере роста полезной микрофлоры улучшается состояние кожи, ногтей, волос. Мы становимся красивее и чувствуем себя более счастливыми.В желудке отруби разбухают и создают ощущение сытости. Кроме того, они уменьшают гликемический индекс и калорийность продуктов, способствуют снижению уровня сахара в крови. Если вы склонны к полноте, регулярное употребление отрубей поможет поддерживать правильный вес и избежать сахарного диабета.Сколько отрубей можно есть в день?Рекомендуемое количество отрубей — не более 30 граммов, то есть примерно 2 столовые ложки. Начните с 1 или 2 чайных ложек в день в первую неделю и постепенно увеличивайте дозировку. Не забывайте выпивать 2 литра чистой воды в день, ведь отруби — это всё-таки сухой продукт.Что произойдёт, если вы съедите слишком много отрубей? Это может привести к разным пищеварительным неприятностям: вздутию, метеоризму, даже обострению хронических заболеваний.Соблюдайте во всём меру. Если вы принимаете какое-либо лекарство, то между его приёмом и употреблением отрубей должно пройти не менее 6 часов.Как правильно есть отруби?Если вы уже пробовали отруби, но в итоге выкинули весь пакет, то, скорее всего, вы не сумели правильно их приготовить. Да-да, из отрубей можно готовить немало вкусного, но обо всём по порядку.Отруби ни в коем случае нельзя есть всухомятку.Запивайте их соком, чаем или водой. Идеальный перекус: добавьте отруби в стакан нежирного кефира или йогурта. Отличная альтернатива дорогим йогуртам в бутылках с безумным количеством сахара и злаками неясного происхождения.Если вам захотелось чего-нибудь вкусненького, полезного и прямо сейчас, из отрубей можно сделать знаменитый кекс в кружке. В кофемолке измельчите 2 столовые ложки отрубей и используйте их вместо обычной муки.Отруби лучше всего есть до обеда. Позавтракайте кашей: заварите отруби в тарелке горячим молоком или водой, оставьте на пару минут и добавьте по вкусу сахарозаменитель, ягоды и кусочки фруктов.Когда отруби есть нельзя?Отруби нельзя есть при обострениях гастрита, язве, колитах и инфекционных энтеритах, а также при авитаминозе.