Названы 3 главные правила похудения

Один из экспертов известного в Великобритании телешоу The Biggest Loser, тренер и знаток диетологии Боб Харпер, озвучил три наиболее простых принципа, позволяющих похудеть. По его мнению, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно отказаться от сахара и начать правильно питаться.Боб Харпер заявил, что предлагаемые им рекомендации просты в исполнении и при этом результативны – если дисциплинированно следовать им, то фигура обязательно станет стройнее. Прежде всего фитнес-тренер считает нужным отказаться от употребления сахара.По словам эксперта, многие люди утверждают, что отказ от сахара им не помог похудеть, - но действительно ли они перестали его есть? Тренер напомнил, что сахар содержится не только в пирожных и газировке, его много в разных соусах и приправах, в хлебе. Как только сахар перестанет присутствовать в рационе, работа кишечника нормализуется и стрелка на весах пойдет вниз, уверенно констатировал Харпер в интервью порталу Popsugar.Тем, кто мечтает похудеть, тренер посоветовал трехразовое питание: 3 приема пищи в день плюс 1 перекус. При этом очень важен состав еды, поглощаемой человеком. Для избавления от лишних килограммов, считает специалист, каждый прием пищи должен включать в себя 40% здоровых «сложных» углеводов и 40% белков, а также 20% качественного жира.«Такая комбинация продуктов наполняет организм питательными веществами - вы дольше будете чувствовать себя сытым», - сказал Боб Харпер.Также худеющим он порекомендовал следить за размером съедаемых порций. Стремиться, прежде всего, нужно к умеренности, тем более, что организм не нуждается в тех объемах пищи, которыми его часто снабжают.По мнению эксперта, при наличии лишнего веса и необходимости похудения нужно приучать себя к тому, чтобы обходиться меньшим размером блюд – оставлять еду в тарелке, делить куски и т.п. Один из его профессиональных советов – никогда не есть из упаковки или общего блюда, всегда класть еду в личную тарелку, это помогает лучше контролировать объемы съеденного.