Исследователи доказали однозначный вред вейпов

Вейпы не так безопасны, как принято считать. Американские медики установили: у многих любителей вейпов можно найти в ротовой полости язвы. Более того, данные поражения слизистой с трудом поддаются лечению. Всему виной жидкий наполнитель вейпов.Было проведено исследование влияния вейпов на процесс заживления и восстановление тканей. Оказалось, химические соединения, которые входят в состав ароматической жидкости, забирают у клетки энергию. А эта энергия жизненно необходима для процесса регенерации после повреждений.Поэтому изъязвления в ротовой полости заживают в течение длительного времени. Также, предупреждают врачи, похожие поражения могут возникнуть и в легких, тоже соприкасающихся с испарениями вейпа. По сути, с точки зрения вреда, вейпы так же вредны, как и обычные сигареты.