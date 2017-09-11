Исследователи доказали однозначный вред вейпов
Было проведено исследование влияния вейпов на процесс заживления и восстановление тканей. Оказалось, химические соединения, которые входят в состав ароматической жидкости, забирают у клетки энергию. А эта энергия жизненно необходима для процесса регенерации после повреждений.
Поэтому изъязвления в ротовой полости заживают в течение длительного времени. Также, предупреждают врачи, похожие поражения могут возникнуть и в легких, тоже соприкасающихся с испарениями вейпа. По сути, с точки зрения вреда, вейпы так же вредны, как и обычные сигареты.
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