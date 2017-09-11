Растительная пища - естественная защита от рака груди

Американские исследователи сравнили рацион жительниц Африки и Европы. Анализ позволил сделать вывод: растительная пища в рационе может стать настоящим спасением от мировой эпидемии рака груди.Было подсчитано: у жительниц Африки критические дни наступают всего 110 раз в жизни. Жительниц Европы они посещают в среднем 400 раз. По словам ученых, это говорит о том, что у европеек повышен уровень эстрогена. А этот гормон, как известно, способствует развитию рака груди. То есть у жительниц Европы повышен риск рака по сравнению с жительницами Африки.Всему виной рацион, убеждены ученые. Женщины Африки питаются правильнее, ведь их рацион состоит преимущественно из растительной пищи. А вот в рационе жительниц Европы можно встретить жирные продукты и даже фастфуд.