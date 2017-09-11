Аспирин помогает раковым опухолям выживать
Эксперты проанализировали в лабораторных условиях скорость роста клеток колоректального рака. Клетки обрабатывали разными дозами аспирина и раствором-плацебо. Так, при обработке аспирином одна злокачественная клетка практически теряла шансы на клонирование. При этом аспирин повышал эволюционный потенциал рака, если речь шла о колонии опухолевых клеток.
Аспирин провоцировал накопление большого количества мутаций, которые давали возможность раку более эффективно распространяться и делали лечение менее действенным. Вывод однозначен: если в теле присутствует много раковых клеток, то аспирин может усугубить течение болезни.
Добавил med2ru в категорию Фармакология
LentaInform
Gnezdo
СМИ2
Добавить комментарий