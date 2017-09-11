Аспирин помогает раковым опухолям выживать

Многочисленные исследования показали, что аспирин способен бороться с раком. Однако группа американских ученых в этом сомневается. Они выяснили: ацетилсалициловая кислота действительно блокирует деление злокачественных клеток. Но одновременно она ускоряет их мутирование, тем самым, негативно сказываясь на исходе терапии.Эксперты проанализировали в лабораторных условиях скорость роста клеток колоректального рака. Клетки обрабатывали разными дозами аспирина и раствором-плацебо. Так, при обработке аспирином одна злокачественная клетка практически теряла шансы на клонирование. При этом аспирин повышал эволюционный потенциал рака, если речь шла о колонии опухолевых клеток.Аспирин провоцировал накопление большого количества мутаций, которые давали возможность раку более эффективно распространяться и делали лечение менее действенным. Вывод однозначен: если в теле присутствует много раковых клеток, то аспирин может усугубить течение болезни.