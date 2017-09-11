Названа главная причина бессонницы

Британские ученые установили причину бессонницы у многих людей. Виной вашей бессонницы оказался ваш мобильный телефон. К такому выводу пришел практикующий специалист в области сна Гай Медоуз из Школы сна в Лондоне.Восемь из десяти опрошенных держат мобильные телефоны в спальне, когда ложатся спать, согласно опросу Ofcom, и около половины используют свой телефон в качестве будильника.Но эксперты обеспокоены эффектом, который телефоны оказывают на наш мозг.Исследователи назвали его "сверхбдительностью" — состояние тревоги, которое будоражит мозг и мешает нам спать. Это может вызывать бессонницу и другие проблемы со сном.Большинство людей начинают спать лучше, если удаляют мобильные телефоны и другие электронные устройства из своих спален.