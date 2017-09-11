Названа главная причина бессонницы
Восемь из десяти опрошенных держат мобильные телефоны в спальне, когда ложатся спать, согласно опросу Ofcom, и около половины используют свой телефон в качестве будильника.
Но эксперты обеспокоены эффектом, который телефоны оказывают на наш мозг.
Исследователи назвали его "сверхбдительностью" — состояние тревоги, которое будоражит мозг и мешает нам спать. Это может вызывать бессонницу и другие проблемы со сном.
Большинство людей начинают спать лучше, если удаляют мобильные телефоны и другие электронные устройства из своих спален.
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