Школа может быть причиной детского ожирения
По словам авторов исследования, количество детей, которые страдают ожирением, должно вызывать тревогу на государственном уровне: на сегодняшний день ожирение является второй причиной после курения, вызывающей рак. Британские ученые пишут, что ожирение влечет за собой появление рака у 18 100 человек ежегодно.
По мнению исследователей из центра изучения рака, в начальных школах нужно вводить больше уроков физкультуры и ограничивать детей в потреблении высококалорийных продуктов.
"На самом деле животы у детей растут уже на протяжении нескольких десятилетий — им уже нужна школьная форма больших размеров. Правительство не должно упускать шанс помочь подрастающему поколению", — комментируют ученые.
Исследователи добавляют, что ожирение нынешних малышей отрицательно скажется на здоровье их будущих детей.
Добавил medic в категорию Гастроэнтерология
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
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