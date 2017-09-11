Школа может быть причиной детского ожирения

Ученые из центра изучения рака провели исследование и выяснили: каждый год в Великобритании 57 100 детей, которые, поступив в начальную школу, не имели лишнего веса, при ее окончании начинали страдать от ожирения. Об этом сообщается на сайте Cancer Research UK.По словам авторов исследования, количество детей, которые страдают ожирением, должно вызывать тревогу на государственном уровне: на сегодняшний день ожирение является второй причиной после курения, вызывающей рак. Британские ученые пишут, что ожирение влечет за собой появление рака у 18 100 человек ежегодно.По мнению исследователей из центра изучения рака, в начальных школах нужно вводить больше уроков физкультуры и ограничивать детей в потреблении высококалорийных продуктов."На самом деле животы у детей растут уже на протяжении нескольких десятилетий — им уже нужна школьная форма больших размеров. Правительство не должно упускать шанс помочь подрастающему поколению", — комментируют ученые.Исследователи добавляют, что ожирение нынешних малышей отрицательно скажется на здоровье их будущих детей.