Ученые обнаружили белок, увеличивающий продолжительность жизни
В ходе испытаний исследователи сосредоточились на митохондриях – крошечных энергетических «батарейках» внутри клеток, которые контролируют их рост и определяют срок жизни. С возрастом митохондрии повреждаются, накапливаясь в мозге, мышцах и других органах. Когда клетки не могут устранить поврежденные митохондрии, они становятся токсичными и вызывают различные возрастные заболевания. Ученые удалили поврежденные митохондрии из клеток, разбив их на более мелкие частицы. После лечения самки мух жили на 20% дольше, в то время продолжительность жизни самцов возросла на 12%.
В исследовании подчеркивается важность белка Drp1, уровни которого снижаются с возрастом у мух и мышей. Чтобы разбить митохондрии на более мелкие частицы, команда увеличила уровни белка Drp1 в организме насекомых. В результате мухи избавились от поврежденных митохондрий, и в их организме остались только здоровые митохондрии.
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Gnezdo
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