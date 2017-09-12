Ученые обнаружили белок, увеличивающий продолжительность жизни

Биологи из Калифорнийского университета смогли отменить процесс старения в клетках плодовых мух, повысив уровень белка под названием Drp1. Было установлено, что данный белок увеличивает продолжительность жизни насекомых от 10% до 20%. Эксперты надеются, что данное открытие приведет к разработке препаратов, имитирующих этот эффект у людей с возрастными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, а также позволит увеличить продолжительность жизни людей, чтобы они оставались здоровыми к концу своей жизни.В ходе испытаний исследователи сосредоточились на митохондриях – крошечных энергетических «батарейках» внутри клеток, которые контролируют их рост и определяют срок жизни. С возрастом митохондрии повреждаются, накапливаясь в мозге, мышцах и других органах. Когда клетки не могут устранить поврежденные митохондрии, они становятся токсичными и вызывают различные возрастные заболевания. Ученые удалили поврежденные митохондрии из клеток, разбив их на более мелкие частицы. После лечения самки мух жили на 20% дольше, в то время продолжительность жизни самцов возросла на 12%.В исследовании подчеркивается важность белка Drp1, уровни которого снижаются с возрастом у мух и мышей. Чтобы разбить митохондрии на более мелкие частицы, команда увеличила уровни белка Drp1 в организме насекомых. В результате мухи избавились от поврежденных митохондрий, и в их организме остались только здоровые митохондрии.