Настроение человека можно определить по набору текста на клавиатуре
Отмечается, что во время первого этапа проведения эксперимента ученые попросили группу респондентов, состоящую из 25 добровольцев, перепечатать 2 абзаца из литературного произведения под названием «Алиса в стране чудес», которую написал Льюис Кэррол. Сообщается, что все участники исследования должны были сконцентрироваться на какой-то одной эмоции, существующей на момент выполнения задачи.
Среди основных чувств, отражающих состояние респондентов, специалисты назвали радость, гнев, отвращение, стыд, печаль или чувство вины. В случае, если ярко выраженные проявления отсутствовали, испытуемые могла выбрать такой вариант, как апатия и усталость. После этого, исследователи сопоставили данные эмоции с силой и скоростью нажатия клавиш по клавиатуре. Во время проведения второй части эксперимента, добровольцы пользовались технологическими устройствами в обычном режиме.
Результаты обоих лабораторных опытов показали, что существует целых 19 параметров, которые могут, так или иначе, указывать на эмоциональное состояние человека. Оказалось, что точнее всего программа фиксирует радость (87% случаев) и гнев (81 процент случаев).
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