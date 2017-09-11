Настроение человека можно определить по набору текста на клавиатуре

Ведущие специалисты из Бангладеш создали уникальную компьютерную программу, позволяющую распознавать эмоции человека, используя, при этом, печатаемый текст.Отмечается, что во время первого этапа проведения эксперимента ученые попросили группу респондентов, состоящую из 25 добровольцев, перепечатать 2 абзаца из литературного произведения под названием «Алиса в стране чудес», которую написал Льюис Кэррол. Сообщается, что все участники исследования должны были сконцентрироваться на какой-то одной эмоции, существующей на момент выполнения задачи.Среди основных чувств, отражающих состояние респондентов, специалисты назвали радость, гнев, отвращение, стыд, печаль или чувство вины. В случае, если ярко выраженные проявления отсутствовали, испытуемые могла выбрать такой вариант, как апатия и усталость. После этого, исследователи сопоставили данные эмоции с силой и скоростью нажатия клавиш по клавиатуре. Во время проведения второй части эксперимента, добровольцы пользовались технологическими устройствами в обычном режиме.Результаты обоих лабораторных опытов показали, что существует целых 19 параметров, которые могут, так или иначе, указывать на эмоциональное состояние человека. Оказалось, что точнее всего программа фиксирует радость (87% случаев) и гнев (81 процент случаев).