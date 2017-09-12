Какие продукты могут вызвать головную боль

Ни для кого не секрет, что головные боли и мигрени могут быть следствием стресса, усталости, обезвоживания и даже воздействия громких звуков.Но то что вы едите и пьете, также может иметь значительное влияние на появление головных болей. На самом деле около 10 процентов людей страдающих мигренью рассматривают пищу в качестве одного из триггеров головной боли. Будьте осторожнее с этими продуктами — они могут стать причиной неприятных ощущений не только в желудке, но и в голове.Выдержанный сырБрынза, чеддер, голубой сыр, камамбер и швейцарский сыр могут быть причиной головной боли из-за аминокислоты тирамин, которая содержится в них. Как правило, организм не испытывает никаких проблем с расщеплением тирамина, но если у вас наблюдается дефицит ферментов, то эта аминоксилота может накапливаться в крови и приводить к повышению кровяного давления. Предполагается, что тирамин способствует высвобождению гормона стресса норадреналина, что также способствует мигрени.Колбасные изделияКак и выдержанные сыры, колбасные изделия, такие как колбаса и сосиски содержат в себе тирамин. Также это касается копченой рыбы и икры. Кроме того, многие колбасные изделия могут содержать в себе большое количество консервантов, содержащих нитраты и нитриты. Эти вещества могут служить причиной повышения давления в сосудах, что в свою очередь является причиной головной боли.