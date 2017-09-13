Почему частая уборка в доме может привести к тяжелой болезни

Ученые рассказали, какие средства для уборки самые опасные для здоровья

Дезинфицирующие средства способны вызывать опасное респираторное заболевание – обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Таковы выводы Французского национального института здоровья и медицинских исследований.

При частом использовании дезинфицирующих средств риск заболеть этой тяжелой болезнью повышается на 22-32%.

Эксперты отталкивались в своих исследованиях от данных более чем 55 тысяч женщин, изначально не страдавших от ХОБЛа. Оказалось, риск болезни был повышен именно у женщин, регулярно (минимум раз в неделю) пользующихся дезинфицирующими чистящими средствами.

К слову сказать, ранее подобную связь находили между дезинфицирующими средствами и астмой. Также есть данные, говорящие, что уборщики нередко страдают от ХОБЛа. Пока специалисты не могут сказать, какие именно соединения из дезинфицирующих средств производят столь негативный эффект на легкие.

Добавил ignat в категорию Пульмонология

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