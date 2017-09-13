Сезонная диета: основные принципы и важные нюансы
Осень - это то время года, когда у всех желающих есть возможность похудеть с пользой для здоровья, потому как основу сезонной диеты составляют овощи и фрукты, имеющие в своем составе множество полезных веществ и витаминов.
Почему сезонная диета обладает эффективностью?
Все дело в том, что диетологи рекомендуют не придерживаться какой-то определенной системы питания, а просто налегать на дары осени, то есть на свежие овощи и фрукты. Как мы знаем, эти продукты имеют минимум калорий и практически на 70-90% состоят из воды. Плюс ко всему, в овощах и фруктах много клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт и выводит из организма токсины, а также остатки пищевого мусора. Таким образом, процесс похудения будет более быстрым.
Даже если включить в рацион питания блюда, состоящие из продуктов животного происхождения, суточная калорийность достигнет, максимум, 1500 калорий, а это для человека с ожирением дефицит, поэтому немудрено, что он похудеет спустя неделю-две на 5-10 кг.
Главные принципы сезонной диеты:
- пить 2 л воды в день;
- основа питания - овощи, за день вы можете съедать около 0,8 кг в общей сложности, но должно быть минимум картошки или вообще ее лучше исключить из рациона на время диеты;
- кушать не менее 5 раз в день;
- разрешено кушать фрукты, но желательно несладкие и всего 2-3 плода в день;
- подсолнечное масло заменить на оливковое или льняное;
- потреблять меньше соли, чем обычно, ведь так жидкость не будет задерживаться в организме и лишние килограммы станут "таять" на глазах;
- включить в ежедневное меню грибы, но не более 250 г в готовом виде;
- полный отказ от сахара, сладостей, копченостей, жаренных и жирных продуктов, фаст-фуда, чипсов, газированных напитков и алкоголя.
На сезонной диете вы можете заметно похудеть, главное - успеть воспользоваться моментом, потому как в скором времени такого изобилия свежих овощей и фруктов не будет.
Добавил ignat в категорию Разное
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