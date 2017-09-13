Сезонная диета: основные принципы и важные нюансы

Эксперты по похудению рассказали, как осенью нужно питаться, чтобы обрести стройную подтянутую фигуру.Осень - это то время года, когда у всех желающих есть возможность похудеть с пользой для здоровья, потому как основу сезонной диеты составляют овощи и фрукты, имеющие в своем составе множество полезных веществ и витаминов.Почему сезонная диета обладает эффективностью?Все дело в том, что диетологи рекомендуют не придерживаться какой-то определенной системы питания, а просто налегать на дары осени, то есть на свежие овощи и фрукты. Как мы знаем, эти продукты имеют минимум калорий и практически на 70-90% состоят из воды. Плюс ко всему, в овощах и фруктах много клетчатки, которая очищает желудочно-кишечный тракт и выводит из организма токсины, а также остатки пищевого мусора. Таким образом, процесс похудения будет более быстрым.Даже если включить в рацион питания блюда, состоящие из продуктов животного происхождения, суточная калорийность достигнет, максимум, 1500 калорий, а это для человека с ожирением дефицит, поэтому немудрено, что он похудеет спустя неделю-две на 5-10 кг.Главные принципы сезонной диеты:- пить 2 л воды в день;- основа питания - овощи, за день вы можете съедать около 0,8 кг в общей сложности, но должно быть минимум картошки или вообще ее лучше исключить из рациона на время диеты;- кушать не менее 5 раз в день;- разрешено кушать фрукты, но желательно несладкие и всего 2-3 плода в день;- подсолнечное масло заменить на оливковое или льняное;- потреблять меньше соли, чем обычно, ведь так жидкость не будет задерживаться в организме и лишние килограммы станут "таять" на глазах;- включить в ежедневное меню грибы, но не более 250 г в готовом виде;- полный отказ от сахара, сладостей, копченостей, жаренных и жирных продуктов, фаст-фуда, чипсов, газированных напитков и алкоголя.На сезонной диете вы можете заметно похудеть, главное - успеть воспользоваться моментом, потому как в скором времени такого изобилия свежих овощей и фруктов не будет.