Фастфуд может спасти от рака

По словам сотрудников Бостонского университета, пальмитиновая кислота, содержащаяся в фастфуде, контролирует активность гена MC1R, повышающего риск развития меланомы. Вариант гена MC1R стоит за рыжим цветом волос, веснушками и бледной кожей, быстро обгорающей на солнце.Исследователи давали мышам с мутациями в гене MC1R пальмитиновую кислоту. Благодаря этому у грызунов усилилась пигментация кожи, и риск развития меланомы уменьшился.Так, судя по всему, пальмитиновая кислота, которая есть, например, в гамбургерах, картофеле фри и печенье, может предотвратить развитие меланомы.Кстати, ученые из Университета Ватерлоо разрабатывают интеллектуальную систему, которая позволит обнаружить меланому на ранней стадии. Система будет анализировать изображения образований на коже и предоставлять врачам данные о биомаркерах меланомы. Своевременная диагностика меланомы поможет спасти много жизней.