Фастфуд может спасти от рака
Исследователи давали мышам с мутациями в гене MC1R пальмитиновую кислоту. Благодаря этому у грызунов усилилась пигментация кожи, и риск развития меланомы уменьшился.
Так, судя по всему, пальмитиновая кислота, которая есть, например, в гамбургерах, картофеле фри и печенье, может предотвратить развитие меланомы.
Кстати, ученые из Университета Ватерлоо разрабатывают интеллектуальную систему, которая позволит обнаружить меланому на ранней стадии. Система будет анализировать изображения образований на коже и предоставлять врачам данные о биомаркерах меланомы. Своевременная диагностика меланомы поможет спасти много жизней.
Добавил Ivan в категорию Онкология
СМИ2
LentaInform
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