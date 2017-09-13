Цены на лекарства от рака в три-четыре раза завышены

Разработка лекарств от рака на самом деле обходится всего в четверть той стоимости, что заявляют фармацевтические компании, утверждают исследователи из Oregon Health and Science University и Memorial Sloan Kettering (США).Так, фармацевтические гиганты утверждают, что для вывода препарата против рака на рынок они тратят $2,7 млрд, при этом никакой информации, которая бы подтверждала их слова, они обычно не предоставляют. Однако в научном журнале JAMA Internal Medicine опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые приблизительно подсчитали, в какую же сумму обходится разработка и вывод в продажу лекарств от рака. Оказалось, что это около $650 млн, то есть менее четверти той суммы, которую часто называют фармацевтические компании.Таким образом, ученые подтвердили: цены на лекарства от рака существенно завышены.Ученые добавляют к этой цифре еще $100 миллионов – если бы разработчики вложили эти деньги в фондовый рынок, а не в разработку лекарств, именно такую прибыль бы они имели. В любом случае, даже $750 миллионов – все равно намного меньше, чем заявленные фармкомпаниями $2,7 млрд.Еще в 2014 году эксперты из Tufts Center опубликовали репортаж, в котором заявили, что для разработки и вывода на рынок одного лекарства от рака требуется затратить $2-$2,5 млрд. Отчет опирался исключительно на закрытую базу данных, поэтому проверить его было нельзя. Тем не менее, эту цифру стали постоянно цитировать, а не так давно на нее сослался и президент США Дональд Трамп, назвав ее «безумной».Исследователи подчеркивают, что фармацевтическая отрасль генерирует чуть ли не самую высокую доходность среди всей промышленности США. А это позволяет предположить, что ценовая политика на лекарства выходит за все разумные пределы. И стоимость препаратов от рака намного превышает затраты на их исследования и разработку.