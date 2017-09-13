Курение за пределами помещения также опасно для здоровья детей

Многие курящие родители думают, что если они будут курить на балконе или на улице, а не в помещении, они обезопасят своих детей от вреда, который сигареты могут им нанести. Но ученые немецкие утверждают, что это – лишь заблуждение. На самом же деле даже курение за пределами помещения опасно для детей.Доктор Кристиане Лекс, заведующая отделением педиатрической пульмонологии из университетской больницы Гёттингена (Германия) больницы, предупредила, что родители заносят опасные частицы табачного дыма на одежде, волосах и на коже. Дети вдыхают эти частички, когда играют с родителями. Поэтому даже у родителей, курящих за пределами помещения, дети чаще страдают астмой и бронхитом.Доктор Катрин Шаллер из Немецкого центра онкологии напоминает, что табачный дым содержит более 4000 химических веществ, из которых не менее 200 представляют опасность для человека. Дети в особой группе риска, ведь их иммунная система слабее, чем у взрослых.Профессор Гезине Хансен из Медицинской высшей школы Ганновера сообщает, что в домах людей, курящих на улице, также обнаруживается повышенная концентрации никотина. Малолетние дети опять-таки в группе риска, так как они часто кладут различные предметы в рот, таким образом, “съедая” никотин.В качестве совета курящим родителям, не способным отказаться от этой привычки, профессор советует надевать при курении куртку и головной убор, которые они снимут, возвратившись в помещение. Так дым не попадет на домашнюю одежду и волосы – и риск для детей заметно уменьшится.