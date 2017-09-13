Продукты, содержащие эстроген – гормон женской молодости

Женщина во всех странах и во все времена обожает выглядеть красиво и молодо. Даже если дама не находится в фазе активного поиска партнера, все равно – сохранение здоровья повышает самооценку, улучшает самочувствие.Ведь красота почти всегда идет откуда-то изнутри, и означает она в первую очередь – хорошее здоровье.На состояние женского организма имеет сильнейшее влияние уровень гормонов в крови, и гармоничное состояние гормонального фона в целом.Важнейшим гормоном, который еще называют «женским», является эстроген. Он вырабатывается и в мужском организме, хотя и в несоизмеримо меньших количествах, чем в женском. Их присутствие в мужском теле заметно только в случае, если их становится слишком много (у мужчин от них начинает расти грудь).Основным действием эстрогенов является то, что они обеспечивают детородную функцию женщины. Слово эстроген состоит из двух латинских слов: «oistros», что означает страсть, необузданное желание и «genes» – вызывающий.Иначе его еще называют гормоном сексуальности. Многие отличительные черты женской внешности – пышная грудь, нежный, тонкий, манящий голос, красивая кожа – обеспечены производством именно этого гормона.Вот почему нехватка эстрогенов сразу же можно заметить по своим проявлениям в виде:— депрессий и резкой смены настроения;— увеличению веса;— приливам;— быстрой утомляемости;— заниженной самооценке и невнимательности к своему внешнему виду;— снижению сексуального влечения и чувствительности.По всем перечисленным причинам эстроген еще совершенно справедливо называется гормоном женской молодости.Красота у женщин в кровиДо тех пор, пока женщина ощущает себя желанной и привлекательной для сильного пола, ее не слишком заботит возраст. Вот почему, чтобы следить за своим внешнем видом и здоровьем, так важно регулярно проверять уровень гормонов в крови, который можно с большой точностью определить только после проведения соответствующего анализа.Если анализ покажет нехватку эстрогенов, врач сможет назначить прием гормональных препаратов.К удивлению женщин, заставших страшилки женщин советских времен о том, что прием любых гормонов якобы вызывает мужеподобность и полноту, сейчас — все с точностью до наоборот. Верно подобранные гормоны могут улучшить внешний вид женщины, продлить ее женское здоровье и молодость.Как получить эстрогены из продуктов питания?Однако следует признать – синтетические, или искусственные лекарства обычно действуют более резко и агрессивно, чем натуральные фитопрепараты.Ученые исследователи уже давно доказали, что фитоэстрогены, или растительные гормоны, гораздо предпочтительнее синтетических, особенно для тех дам, кто заботится о своей молодости и красоте.Главной бедой гормональной терапии, как и всех заместительных лечебных курсов, является то, что, если его принимать очень долго, появляется реальная опасность, что организм сам перестанет их вырабатывать. При этом восстановление подобный процесс уже не подлежит.Фитоэстрогены работают намного мягче, не проявляя агрессивного влияния на источники производства эстрогенов. Потому, если у вас обнаружен пониженный уровень этого женского гормона, предпочтительнее постараться повысить их на необходимом уровне благодаря употреблению фитопрепаратов (трав), а также продуктов питания, которые от природы содержат необходимый гормон в растительном виде.К слову сказать, это еще и благодарный способ стабилизировать уровень гормонального фона после рождения ребенка. Именно падение уровня эстрогенов в организме женщины вызывает послеродовую депрессию, выпадение волос, лишний вес.Всего существуют три вида растений, которые обладают эстрогенной активностью. Это – лигнаны, куместаны и изофлавоноиды.Продукты питания с высоким содержанием эстрогеновЛьняное семяПервым в списке находятся конечно же семена льна. Относятся эти семена к группе лигнанов. Кроме того, льняное семя содержит также и другие полезные для организма женщины качества, обладая:— противоопухолевыми свойствами;— антикосидантными свойствами;— способностью выводить токсины из организма.Для применения семен льна их размалывают и употребляют, как отруби – в большом количестве жидкости (кефира, сока, морса). Также молотые семена можно добавлять вместе с медом в каши. Однако существуют и ограничения: максимальная доза не должна превышать двух столовых ложек день.Кроме того, лигнан находится также в кунжутном семени и в семенах подсолнуха.Бобовые — источник эстрогеновИзофлавоноиды содержатся больше всего в бобовых/соевых – фасоли, нуте, зеленом горошке.Большую популярность все больше завоевывает еще один вид зернобобовых — чечевица. Женщины должны по достоинству оценить уникальность этого продукта, ведь чечевица обладает уникальным для растительного продукта количеством белка, и при этом варится лишь в течение 15-20 минут.Кроме того, в чечевице также содержится триптофан, который в процесс обмена веществ превращается в организме в серотонин, или гормон счастья. Это особенно важно для женщин в послеродовом периоде, так как серотонин способен избавить от депрессии.Кофе как источник гормона женской молодостиКак показали исследования, у 90% женщин, которые выпивали не менее пол-литра кофе в день, имелся повышенный уровень эстрогенов. Об этом стоит знать, так как часто дамы озабочены вопросом сброса лишнего веса, а ведь повышенное содержание эстрогенов также вредно для женской фигуры, как и их дефицит.Особенность полноты при повышенных эстрогенах – то, что жир концентрируется в нижней части тела – на бедрах и на животе. Так что, уважаемые любительницы кофе должны знать: пока не бросите пить в таких количествах кофе, похудеть вам будет очень трудно.Абрикосы — кладезь эстрогеновДанный фрукт – лидер по содержанию гормона лигнана среди фруктов. Он содержится как в свежих абрикосах, так и в сушеных (кураге).Между прочим, для знаменитого народа хунза, известного своей приверженностью сыроедению, обитающего в индийских джунглях, абрикосы являются основной пищей круглый год. Вот откуда их главная отличительная черта, — прекрасное самочувствие до глубокой старости, ведь больше всего народ хунза известен здоровьем и долголетием.Мясо с высоким содержанием эстрогенаНекоторые формы эстрогена присутствуют также и в продуктах животного происхождения, однако ученые исследователи пришли к выводу, что применять их для поднятия уровня гормона молодости нежелательно.Причина – в том, что в наши супермаркеты и на рынки поступает мясо и молоко, взятых у животных, для выращивания которых применялись синтетические гормоны, а также другие химикаты, которые ускоряют рост животных.Травы с высоким содержанием эстрогенаЭстрогены растительного происхождения, содержащиеся в травах, также присутствуют в:— шалфее;— хмеле;— корне женьшеня;— арнике;— ромашке;— липовом цвете;— корне солодки.