5 главных вопросов о мигрени

Врачи-неврологи знают множество видов головной боли. Мигрень среди них – особый случай.1. Как?У мигрени настолько яркий характер, что перепутать ее с другим видом головной боли практически невозможно – по крайней мере врач, выслушав симптомы, сразу узнает мигрень. Она бывает двух видов – с аурой и без. Аура – это первая стадия приступа, когда боли еще нет, но могут появляться разного рода нарушения – например круги или вспышки перед глазами. Или ощущение покалывания в пальцах, онемение языка, мурашки. Или проблемы с координацией. И все это длится в пределах одного часа, после чего бесследно проходит. Боль появляется следом, причем стадии могут разделять часы и даже сутки. Мигрень без ауры приходит без «предупреждения», хотя иногда – с тошнотой и рвотой. Болеть может половина головы (другое название мигрени – гемикрания, что так и переводится с латыни – «половина головы») – большинство мигреней именно такие, – но может и вся, что случается реже. Однако боль всегда сильная, иногда невыносимая.2. Кто?Мигрень – женского рода в прямом и переносном смысле. 12 процентов людей на земле страдают этим видом головных болей, и большинство из них – женщины. Почему мигрень так избирательна, медицина объяснить не может. По одной из версий, дело в гормонах – колебания гормонального фона делают женщину жертвой мигрени. В ее пользу говорит и наблюдение, что приступы часто совпадают по времени с ПМС, а с приходом климакса у большинства женщин ослабевают или вообще проходят. Или тот факт, что очень часто мигренями страдают бабушки, матери и дочери в одной семье. Впрочем, мужчины тоже не лишены возможности испытать на себе, что такое мигрень.3. Когда?Мигрень может начаться когда угодно, она не привязана к времени суток, дню недели или месяца. Даже у «опытного» страдальца, который все про свою болезнь уже понял, нет никакого «графика», когда ждать приступа. Обычно мигрень приходит 2–3 раза в месяц, но может чаще или реже – вплоть до пары раз в год.4. Почему?Еще одна загадка – откуда вообще берется мигрень. Это одна из самых распространенных, но вместе с тем малоизученных болезней. Нельзя сказать точно, почему она возникает, когда это случится и у кого именно, как это предупредить и когда это кончится у каждого конкретного человека. Мигрень просто есть, и мы вынуждены с этим считаться.5. Что делать?Вылечить мигрень нельзя. Все, что остается больным, – это научиться с ней жить, не провоцируя приступы и быстро справляясь с ними. Причем традиционные способы, которыми пользуются люди с другими видами головной боли, им толком не помогают – ни массаж воротниковой зоны, ни точечный массаж, ни обычные обезболивающие препараты, ни прогулка на свежем воздухе. Купируют приступ мигрени специальными препаратами из разряда триптанов и подбирают их индивидуально, так что без врача с мигренью будет непросто.Инсульт на фоне мигрени? Такое бываетПо данным врачей, только 1 из 4 страдающих мигренью людей обращается к врачам. Однако под ее маской могут скрываться серьезные заболевания – атеросклероз, опухоль головного мозга, гематома, патологии позвоночника, на фоне мигрени может случиться и сосудистая катастрофа. Что такое мигренозный инсульт, рассказывает кардиолог, к.м.н. Елена Горбачева: – У больных мигренью могут быть совершенно здоровые сосуды. Во время приступа происходит венозный застой в головном мозге, но это наблюдается при любой головной боли. Причина мигренозного инсульта – боль, которая всегда является стрессом. Вырабатывается адреналин, сужаются сосуды мозга, и у людей, имеющих факторы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, может случиться ишемический инсульт. Людям с повышенным сахаром в крови, гипертонией, отягощенной наследственностью и курильщикам нужно быть начеку.Что надо знать новичку о своей болезниМигренозные головные боли могут начаться в любом возрасте и в любой момент. Если вы лишь недавно пополнили ряды таких страдальцев, вам наверняка пригодятся некоторые знания о характере мигрени. Это поможет быстрее и легче справляться с болью.1. В тишине и темноте голова будет болеть меньше. Литературные тетушки, страдавшие мигренью в одиночестве, были совершенно правы. Для облегчения нужно постараться отключить вообще все сенсорные каналы – звук, свет, обоняние и пр., что может быть раздражителем. Ваша задача – оказаться в одиночестве там, где совершенно темно, тихо, нет никаких шумов и запахов.2. Есть множество провокаторов – продуктов, ситуаций, состояний, – которые увеличивают риск развития приступа. Это стресс, смена климата, физическая нагрузка, красное вино, орехи, твердые сорта сыра, сильный шум и пр. Интересно, что спровоцировать мигрень может не только недосып, что было бы понятно, но и слишком долгий сон.3. Сначала боли нет. Начало приступа вроде бы ничего не предвещает – просто портится настроение. Поди догадайся, что раздражительность и тревога – это начинающаяся мигрень. Точно так же в конце приступа стоит ожидать сонливости и разбитости.4. Не надо подвигов. Боль при мигрени и так довольно сильная, но может еще усиливаться, если пытаться жить обычной жизнью. Например, голова может болеть сильнее при ходьбе, работе по дому, умственных нагрузках. Вы делаете над собой усилие – усиливается и боль. Так что на время приступа подвиги, даже самые мелкие, лучше отложить.5. Время года имеет значение. Замечено, что весной и осенью приступы мигрени учащаются. С этим ничего поделать нельзя – только стараться жить потише.