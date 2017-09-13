Макароны, мясо, пицца - одни из самых популярных продуктов в мире
Спагетти из твердых сортов пшеницы считаются диетическим блюдом, но только если потреблять их без мяса, масла и жирных соусов, разбавляя овощами и постными приправами. Между тем, в таком виде макароны потребляют редко (чаще всего в спагетти добавляют сыр и масло).
Примечательно, что для 66% опрошенных определяющим фактором при формировании рациона являлась стоимость еды. Более половины респондентов признались: на данный момент не могут позволить себе покупать те же продукты, что и два года назад (две трети ссылались на высокую стоимость продуктов). А вот идею поддержания здоровья и питательность еды люди ставят на второе место (43%).
При этом среди американцев любимое блюдо – пицца, у австралийцев – шоколад, у британцев – стейк, у испанцев – паэлью, а в Индии предпочитают национальную кухню. В России же вне конкуренции мясные блюда, картофель и овощные салаты. Удивительно, но, как выяснили эксперты, фаст-фуд не стоит на первых позициях в списке популярных продуктов питания. К примеру, цыплята KFC оказались на 107 позиции, а "Бигмак" – на 113.
Добавил med2ru в категорию Гастроэнтерология
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LentaInform
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