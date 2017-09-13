Доказано: левши не склонны к творчеству и имеют более низкую успеваемость в школе

До недавнего времени было принято считать, будто левши обладают какими-то выдающимся творческими способностями, а вот правшам меньше повезло. Последнее изыскание ученых полностью опровергает данную теорию.Они добавляют: у лиц, склонных чаще пользоваться левой рукой, снижен уровень познавательных способностей. По словам профессора Майка Николса из Университета Флиндерс, будет человек правшой или левшой определяет не некий сбой на генетическом уровне. То есть это не дефект, и возможности и у левшей и правшей одинаковые. Кстати, удобнее писать левой рукой каждому седьмому жителю Земли.Ученые специально провели анализ репрезентативной выборки среди 5000 австралийских детей в возрасте 5 лет. Из них 10% были левшами. Исследователи следили за успеваемостью детей и в итоге сделали вывод, что леворукие дети не отличались учебными достижениями. Страдала и способность работать в коллективе. Причину подобной закономерности ученые пока не смогли выявить. Одно можно сказать точно: леворукий ребенок не обязательно станет музыкантом или художником.