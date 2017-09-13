Как не пропустить начальную стадию диабета

Как часто мы не придаем значения некоторым симптомам и пропускаем начальную стадию заболевания диабетом.Начало сахарного диабета можно заметить и успеть что-то предпринять, чтобы остановить болезнь или облегчить свое состояние. Традиционно диабет диагностируется уже на поздних стадиях. А это достаточно серьезно усложняет лечение. Поэтому стоит внимательно прислушиваться к «звоночкам» организма и не списывать волчий аппетит, упадок сил, слабый иммунитет и даже проблемы с интимной сферой на что-то другое.Есть самые популярные признаки диабета, которые мы зачастую очень зря игнорируем.Неоправданное чувство голодаСтоит насторожиться, когда уже через полчаса после еды вам снова хочется есть. Постоянное чувство голода должно вас серьезно обеспокоить, когда оно не объясняется другими физическими и эмоциональными причинами и когда наблюдается с другими симптомами, которые могут свидетельствовать о начале диабета. В таком случае стоит записаться на прием к эндокринологу.Песок в глазах и невозможность сконцентрироватьсяКогда уровень глюкозы начинает превышать норму, со временем начнет еще и падать зрение. Первые симптомы этого состояния - ощущение песка в глазах, дискомфорт или жжение. Людям часто бывает сложно сконцентрировать взгляд на каком-то объекте.Упадок силКогда ваше состояние постоянно граничит со стрессовым, вы постоянно ощущаете упадок сил, вам следует обязательно проверить уровень сахара в крови. Важно знать, что при переизбытке глюкозы клетки нашего тела начинают страдать от нехватки кислорода. Это и отражается на состоянии резким упадком сил, сонливостью, полной невозможностью собраться и сконцентрировать свое внимание.Жажда и частое мочеиспусканиеЕсли в организм поступает много сахара в чистом виде и вместе с продуктами, организм начинает использовать всю воду для того, чтобы растворить глюкозу и вывести ее естественным путем. Из-за этого многие диабетики начинают жаловаться на постоянную жажду и часто бегают в туалет. Это характерно, как для преддиабетного состояния, так и при самом диабете.Немотивированное изменение весаЕсли ваш вес начинает заметно меняться (таять или добавляться) без видимых на то причин, это должно вас насторожить. Обычно при диабете первой степени больные стремительно худеют из-за дефицита инсулина, который расщепляет пищу. А при диабете 2 типа обычно больные набирают вес и без контрмер можно запросто заполучить ожирение.Проблемы с интимной сферойУ некоторых женщин на фоне диабета часто появляется молочница, которая, к сожалению, не лечится. При этом еще и нарушается менструальный цикл, ослабевает половое влечение.Слабый иммунитетПовышенная норма сахара в крови приводит к тому, что клетки недополучаю энергию и начинают расщеплять белки, которые являются строительным материалом для клеток в борьбе с инфекциями. При этом еще и страдает иммунитет, подолгу не заживают всякие ранки.