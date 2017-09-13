Стал известен рецепт ягодного варенья "против всех болезней"

Этим вареньем можно предупредить и даже вылечить множество недугов.

Оказывается, существует ягода, благодаря которой еще наши предки излечивали разные заболевания, начиная от физической немощности до злокачественных опухолей. Речь идет о варенье из инжира, фиги или смоквы, как ранее называлась эта ягода.

Об уникальных свойствах плодов фигового дерева писали еще в Библии и Новом Завете. Наши предки называли инжир самой ценной винной ягодой, которая обладает чудодейственными целительными свойствами.

В современном мире инжир чаще употребляют в сушеном/вяленом виде или в качестве сладкого и вкусного варенья, но при этом плод смоковницы не утрачивает полезных свойств.

Чем же так полезен инжир и варенье из него?

1. Обеспечивает энергию и делает человека более выносливым.

2. Укрепляет кости.

3. Очищает сосуды от холестерина.

4. Ускоряет процесс роста волос и ногтей.

5. Насыщает ЖКТ и позволяет длительное время не думать о еде, что полезно для тех, кто хочет похудеть.

6. Снимает воспаление.

7. Уничтожает микробы и вирусы.

8. Обладает мочегонным свойством.

9. Налаживает обмен веществ и устраняет запоры.

10. Повышает уровень гемоглобина в крови.

Какие заболевания можно вылечить или предупредить с помощью инжирного варенья:

- педикулёз;

- заболевания ротовой полости, в том числе и устраняет плохой запах изо рта;

- старческая деменция;

- запоры;

- тромбоз;

- болезни почек;

- вирусные и инфекционные заболевания;

- болезни дыхательных путей;

- рак;

- анемия.

Как мы видим, перечень заболеваний, которые можно устранить при помощи фигового варенья достаточно широк. Конечно, это вовсе не означает, что этот продукт может в буквальном смысле слова исцелить человека и употреблять его вместо назначенных лекарственных препаратов - глупо. А вот использовать в качестве профилактики и вспомогательного средства вполне допустимо.


Варенье готовится также, как и из любой другой ягоды, будь то малина, смородина или клубника. Один килограмм инжира засыпать килограммом сахара и залить двумя столовыми ложками воды. Поставить кастрюлю с будущим вареньем на медленный огонь и довести до кипения. Снять с плиты, дать остыть и потом снова повторить процедуру до закипания, после чего ее нужно повторять 3-5 раз до момента, пока жидкость не станет довольно густой. Залить в стерилизованные банки и закатать крышками.

Добавил medic в категорию Разное

СМИ2
LentaInform
Gnezdo

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